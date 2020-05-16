Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc37691a-9754-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как коронавирус воздействует на организм человека. Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать COVID-19, он назвал полиорганную недостаточность.

Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности, — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что в первую очередь вирус ослабляет иммунитет. Также при COVID-19, в отличие от обычных простудных заболеваний, идёт поражение практически всех этажей дыхательной системы.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек, писал NEWS.ru.