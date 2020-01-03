https://static.news.ru/photo/ac0d46b4-2e04-11ea-9d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневные шумные вечеринки и встречи с друзьями в период длинных новогодних выходных могут привести к разрушению эмоционального фона из-за постоянного выплеска эмоций. Об этом предупредила психолог Юлия Челышева.

Она отметила, что эти дни — время встреч с друзьями и родственниками. Часто люди их проводят «шумно, эмоционально, с сюрпризами и подарками». Всё это время человек находится в состоянии сильнейшего эмоционального возбуждения, выплёскивает, но никак их не восстанавливает.

Однако со временем начинается усталость от родственников, «становится грустно и неинтересно», подчеркнула психолог.

Советую не переусердствовать со встречами. Какое-то время лучше провести с друзьями и родственниками, а затем можно позаниматься спортом или спокойным шагом прогуляться по городу, — приводит слова Челышевой АГН «Москва».

По словам специалиста, такая прогулка позволит получить удовольствие от иллюминации и царящего вокруг праздничного настроения. Это поможет восстановить разрушенный эмоциональный фон.

Ранее NEWS.ru писал об опасности уйти в запой в праздники. Как предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, ежедневное употребление алкогольных напитков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.