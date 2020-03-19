https://static.news.ru/photo/f2959f10-69f9-11ea-b04f-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что отделения по переливанию крови фактически опустели. Об сообщила пресс-служба Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели, — цитирует РИА Новости сообщение.

В клинике беспокоятся, что это может привести к тому, что больницы начнут испытывать дефицит донорской крови, что существенно скажется на работе всех отделений.

Сообщается, что соцсетях запущена акция под хэштегом #ямыдоноры. Специалисты клиники призывают сдавать кровь, поскольку эти можно не только оказать помощь другим людям, но и проверить состояние собственного здоровья. Отмечается, что доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские медики доказали, что метод переливания плазмы переживших вспышку коронавируса COVID-19 эффективен для исцеления больных.