Осуждённый в Москве студент из США Рид госпитализирован в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/ae157a48-08cb-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заражение коронавирусной инфекцией стало причиной госпитализации в тюремную больницу осуждённого за нападение на сотрудников полиции в Москве американского студента Тревора Рида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию невесты американца Алины Цыбульник.

По словам девушки, Рид помещён в больницу при СИЗО-1.

Насколько я знаю, состояние Рида тяжёлое, у него коронавирусная инфекция. Нам не дают возможности передать ему лекарства, также мы не знаем, какую именно помощь он там получает, — сказала Цыбульник.

Тревор Рид летом 2020 года был признан виновным в совершении преступления по статье о применении к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья. В качестве наказания Головинский суд Москвы назначил американцу девять лет лишения свободы в колонии, а также приговорил к штрафу в размере 300 тысяч рублей в пользу двух потерпевших.

По версии следствия, Тревор Рид напал на полицейских, прибывших в результате жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в столице на нетрезвого мужчину, который устроил ссору с женщинами.

Сам Рид виновным себя не признал и заявил, что не помнит случившегося, поскольку был пьян.

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