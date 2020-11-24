Остеопат развеял пять мифов о здоровье позвоночника

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Желающие избавиться от болей в спине, приобрести красивую осанку люди зачастую тратят деньги и силы на неэффективные и даже вредные упражнения и приспособления, рассказал остеопат Владимир Животов. Специалист перечислил основные заблуждения россиян о здоровье позвоночника.

Так, многие считают, что спать необходимо на жёстком. Это, якобы, поможет спине «выпрямиться» и избавит от боли в мышцах.

Спать полезно на удобном. Слишком жёсткий матрас не позволяет мышцам отдохнуть. Посмотрите на животных: они всегда ищут для ночевки место помягче, — заявил в беседе с «АиФ» остеопат.

Он добавил, что при сколиозе полезнее спать на мягком, но не слишком, чтобы наутро тело не болело.

Совершенно бесполезно, отметил Животов, пытаться «вытянуть» позвоночник, более того, так можно нанести дополнительный вред здоровью. В качестве примера специалист привёл пружину, которая сжимается ещё больше, если растянуть её слишком сильно.

Никакое вытяжение не является полезным, будь то сухое, подводное, особенно вытяжение за шею петлёй Глиссона. По опыту могу сказать, что одни из самых сложных пациентов — те, которые использовали данную петлю. У многих наблюдались вегетативные нарушения, которые с трудом поддавались коррекции. Более того, самостоятельное использование данного приспособления опасно, так как есть риск нанести себе серьезную травму, — подчеркнул эксперт.

Также Животов предостерёг от попыток исправить сколиоз, «закачивая» одну сторону тела. Он посоветовал отдать предпочтение равномерным нагрузкам, оптимально — заняться плаванием, и заменить сумки на одно плечо рюкзаками.

Представление о том, что протрузии и межпозвонковые грыжи появляются из-за поднятия тяжестей тоже является ложным, отметил остеопат. Такая ситуация может возникнуть редко, при чрезмерном весе поднимаемого груза.

Межпозвонковая грыжа — следствие разбалансировки опорно-двигательного аппарата: вместо того чтобы располагаться строго вертикально, части тела отклонены от средней линии влево и вправо, вперёд и назад. Естественно, нагрузка на позвоночник возрастает. И тогда тело как бы создает себе дополнительную опору, подстраивается под эти изменения, которые, как правило, возникают из-за родовой и приобретённых травм. Если искривление не слишком сильное, появляются протрузии. При сильной травме организм не сможет справиться с нагрузкой, и диск будет выпячиваться сильнее и сильнее, а протрузия со временем превратится в грыжу, — объяснил Животов.

Сами грыжи не болят, подчеркнул эксперт, боль возникает в мышцах и связках.

Наконец, остеопат посоветовал не пытаться поправить здоровье ношением корсетов.

Корсет выпрямляет только часть тела, жестко ее фиксируя. Нагрузка с нее распределяется на другие участки, которым становится гораздо сложнее работать, — резюмировал Животов.

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