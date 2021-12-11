Остеопат рассказал о рисках самостоятельного вправления вывиха

Самостоятельное вправление вывиха чревато повреждением связок и может привести к серьёзным осложнениям, которые потребуют оперативного лечения. Даже специалист при обращении к нему пострадавшего не берётся сразу вправлять сустав, пока не будет сделан рентгеновский снимок, заявил в беседе с NEWS.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Даже врач не берётся сразу вправлять, потому что без рентгена оценить ситуацию не всегда удаётся достоверно. Кость может быть сломана, при этом целостность мягких тканей не нарушается и отёк образуется не всегда сразу. Может создаться иллюзия, что там можно что-то резко дёрнуть и поправить, а там будет какая-нибудь трещина, и такое вправление приведёт не к улучшению, а к ухудшению ситуации, — сказал специалист.

Евдокимов отметил, что при самостоятельном вправлении сустава можно, например, сместить относительно друг друга отломки и получить серьёзное осложнение, из-за которого в итоге потребуется операция. Поэтому, по его мнению, в первую очередь очень важно избежать осложнений.

Другая проблема, связанная с самостоятельным вправлением вывихов, заключается в том, что человек, не обладая необходимыми знаниями и опытом, не знает, в какую сторону надо тянуть и с какими усилиями это делать.

Бывает так, что кто-то попросит дёрнуть за руку или за ногу, чтобы вставить сустав на место. Но человек может это сделать так, как ему покажется необходимым. То есть без опыта он может сделать слишком интенсивно и повредить связочный аппарат сустава, — подчеркнул Евдокимов.

Также, по его словам, временами возникает ситуация, которая называется «привычный вывих», когда в суставе, чаще это плечо, при каких-то движениях регулярно происходит вывих или подвывих. При этом человек не может нормально заниматься спортом, боится использовать руку или ногу на полную мощность. В большинстве таких случаев приходится делать операцию.

При этом врач предупреждает, что ситуацию с вывихом нельзя пускать на самотёк.

Существует такое правило, что переломы, вывихи и подвывихи надо вправлять или гипсовать в течение суток. Это самый благоприятный для регенерации срок. Если он затягивается, то потом, как правило, лечение может затянуться в два-три раза больше по времени, — пояснил Евдокимов.

Остеопат добавил, что в таких ситуациях время имеет принципиальное значение, потому что сосудистое русло нерва адаптируется очень быстро. Уже через двое суток возможности организма снижаются, он уже по-другому относится к этим тканям, и сроки заживления растягиваются многократно.

То есть если вывих вправить сразу, то есть шанс, что он за месяц заживёт, а если ты его через неделю пойдёшь вправлять, то это уже будет полгода, — заключил он.

Ранее Евдокимов заявил, что туннельному синдрому подвержены офисные работники, спортсмены и женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках. Туннельные синдромы возникают, когда нерв сдавливается в узком анатомическом пространстве, образованном костями, сухожилиями и мышцами. При этом заболевании человека беспокоят боль и онемение в конечностях.