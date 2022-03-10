Остеопат назвал причины болей в спине

Самая распространённая причина болей в спине — это остеохондроз, при котором грыжа давит на нервы и провоцирует болевые ощущения, пояснил ортопед-травматолог Александр Очерет. Также боль в спине может быть вызвана холециститом, плевритом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, передаёт «Москва 24».

Отражённые от внутренних органов боли, холецистит, заболевания почек, плеврит тоже дают боли в спине. Сюда же относятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Инфаркт миокарда иногда тоже начинается с боли в спине или боли в руке. Но чаще всего отдаёт в спину или бок, — заверил Очерет.

Он добавил, что боль в спине может возникнуть,, в частности из-за травмы. Например, при переломе рёбер, позвонков или повреждении мягких тканей. Спортивные травмы, миозиты, перенапряжение или растяжение мышц также могут стать причиной неприятных ощущений в области спины, резюмировал Очерет.

Ранее остеопат Александр Евдокимов рассказал, как распознать перелом ребра. По его словам, о полученной травме могут свидетельствовать гематомы на грудной клетке, своеобразный «домик» в месте перелома, хотя его не всегда можно обнаружить, и резкая боль при глубоком вдохе.