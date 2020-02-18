https://static.news.ru/photo/b4c49846-5232-11ea-9e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/imagebroker.com/Global Look Press

Травматолог-ортопед Константин Терновой считает, что распространённая привычка хрустеть суставами пальцев или шейными позвонками может «разболтать» их, спровоцировать преждевременный износ и привести к артрозу.

Когда люди делают это по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти, — рассказал в эфире радио Sputnik Константин Терновой.

Он предупредил, что если всё время «разбалтывать» суставы, то артроз будет гарантирован уже в 50 лет, хотя должен появиться только к 70-ти. Избавиться от вредной привычки и снять мышечное напряжение поможет массаж. Если же желание «хрустнуть» имеет навязчивый характер, по мнению Тернового, необходимо обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

Как писал NEWS.ru, нарушение обмена веществ в ткани внутрисуставного хряща часто является причиной боли в суставах. Страдающим артрозами и артритами врачи посоветовали почаще есть скумбрию, киви и овсянку. Жирные полиненасыщенные кислоты омега-3, которыми богата скумбрия, окажут противовоспалительное действие, активизируют восстановительные процессы в хряще. Не менее полезен и киви, в котором содержится антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина. А в овсяной каше присутствует много марганца, ионы которого регулируют активность ферментов, входящих в состав костной ткани и составляющих основу хрящевой ткани.