Ортодонт предсказал исчезновение зубов мудрости у человека

Зубы мудрости — это рудимент, ненужный орган, поэтому спустя какое-то время их зачатки перестанут закладываться в организме человека из-за естественных процессов эволюции, считает ортодонт Андрей Опарин. Он добавил, что у некоторых его пациентов встречаются зачатки лишь нескольких зубов мудрости, пишет «Газета.Ru».

Зубы мудрости — рудиментарные органы, пройдёт ещё немного времени с точки зрения эволюции, и зачатки зубов мудрости полностью перестанут закладываться у человека. По моему опыту, у некоторых пациентов встречаются зачатки лишь двух-трёх зубов мудрости, — подчеркнул Опарин.

Ортодонт уточнил, что зубы мудрости лучше удалять в более раннем возрасте, чтобы у них не успел сформироваться «сложный» с точки зрения медицины корень. При этом Опарин отметил, что у некоторых пациентов зачатки зубов мудрости уходят глубоко в кость, поэтому удаление на ранней стадии не представляется возможным. Медик пояснил, что в таком случае у человека может сформироваться костный дефект на месте удаления.

Ранее стоматолог Турал Гусейнов перечислил симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. Речь идёт о неприятном запахе изо рта, кровоточивости и рецессии дёсен, щелчках в суставах. Так, возникновение неприятного запаха может свидетельствовать о развитии кариеса или образовании зубного налёта. Последний, в свою очередь, может привести к гингивиту (кровоточивости и воспалению дёсен) и потере зуба.