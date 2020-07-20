В понедельник состоялось заседание экспертного совета по редким заболеваниям при комитете по охране здоровья Государственной думы России. На мероприятии обсуждали проблемы обеспеченности лекарственными препаратами орфанных пациентов и аккумуляции средств, направленных на эти цели. В России людям с редкими генетическими аномалиями живётся непросто. Если дети чаще получают нужное лечение, то взрослые оказываются с бедой один на один.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Такой сложный диагноз записан в медицинской карте у 28-летней Дарьи Юкляревской из города Ростов-на-Дону. Она живёт с этой болезнью уже давно. В 15 лет девочка обнаружила кровь в моче. Испугалась, что застудила почки. Но всё оказалось ещё серьёзнее. Врачи диагностировали редчайшее генетическое заболевание. Его диагностируют у одного человека из 1 миллиона. Причина недуга — мутация в одном из генов стволовой клетки. У больных в крови происходит постоянное разрушение эритроцитов. Из-за чего возникают тромбозы и нарушаются функции почек. Без нужного лечения состояние человека быстро ухудшается, появляется угроза гибели.

Чтобы поддерживать своё здоровье, Дарье нужно постоянно принимать американский препарат «Экулизумаб». В мире цена годового курса достигает 45 млн рублей, в России стоимость лечения одного пациента — 35–37 млн. Когда заболела Дарья, препарат только вышел на мировой рынок, и достать его было практически невозможно.

Мне оставалось только симптоматическое лечение. Переливание крови, приём железосодержащих препаратов. Это имело много побочных эффектов. Легла большая нагрузка на почки, — рассказывает девушка.

В последние годы поставки препарата в Россию всё-таки были налажены. Лекарство необходимо принимать внутривенно один раз в три недели. Дарья получала препарат двумя способами. Местный Минздрав закупал лекарство, и его привозили в больницу. Девушка ложилась в учреждение и ей проводили курс лечения. Другой вариант — частные компании делали исследование препарата в России и набирали больных. Дарья чередовала оба способа, иногда в лечении отказывали сразу оба учреждения.

Меня постоянно «перебрасывали». То на испытания за счёт частников, то выделяли деньги на препарат из регионального бюджета. После окончания каждого курса лечения я не была уверена, что следующий начнётся в положенный срок, — сообщила она.

Иногда опасения оправдывались, и Дарья оставалась без терапии на несколько недель. Но она и представить не могла, что с приходом пандемии коронавируса всё станет еще хуже. Перебои с поставками лекарств начались в январе. Последнее лечение Дарья получала в конце марта. Уже 4 месяца девушка страдает от сильных головных болей, повышенной температуры и слабости. В таком состоянии приходится ходить на работу. Лекарства в больнице нет, частная компания испытания приостановила. В местном Минздраве обещали решить проблему только к августу этого года.

Как следует из ответа Дарье заместителя министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе Александра Крата, уже определён источник финансирования редкого лекарства и срок его покупки.

После предоставления финансовых средств Министерству здравоохранения Ростовской области, будут проведены торги на закупку препарата, — говорится в письме.

Невозможность лечения в последние месяцы он объяснил отсутствием на него денег в региональном бюджете, и перепрофилированием медицинского учреждения для лечения больных с COVID-19.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужна единая программа

Сегодня в России живёт более 17 тысяч больных с орфанными заболеваниями. Из них более 8,5 тысячи — дети, такие данные озвучила заместитель генерального директора Института ЕАЭС Елена Красильникова. Эксперты сходятся во мнении, что проблемы с получением редких и дорогих препаратов у взрослых возникают значительно чаще.

В России дети в приоритете перед взрослыми, гласно и негласно это правило существует в большинстве медицинских организаций, сообщил в беседе с NEWS.ru юрист центра экспертной помощи «Дом редких» Кирилл Куляев. Главная причина — неправильное распределение финансовых потоков.

Покупка дорогих, орфанных препаратов ложится на плечи региональных бюджетов. Местные Минздравы экономят деньги и не закупают лекарства. Я думаю, целесообразно, чтобы эту нагрузку взял на себя федеральный бюджет. Федерализация этого процесса уже началась, но в последний год она приостановлена. Если она будет доведёна до конца, ситуация улучшится. Кирилл Куляев юрист центра экспертной помощи «Дом редких» юрист центра экспертной помощи «Дом редких»

Чтобы орфанные больные всех возрастов получали в России качественное лечение, необходимо «перестать делить область орфанных заболеваний на взрослую и детскую», такое предложение в беседе с NEWS.ru озвучил председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Нужны единые регистры, чтобы они были основой для поставки лекарств. Необходима единая программа обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, где не сказано ни слова о возрасте. Ян Власов глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Эксперт добавил, что подобный документ должен быть разработан в недрах Минздрава. В задачи этого ведомства входит обеспечение больных орфанными препаратами на должном уровне.