Опубликованы результаты третьей фазы исследований «Спутник V»

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Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы III клинического исследования вакцины «Спутник V», подтверждающих её высокую эффективность и безопасность, — цитирует РИА Новости сообщение фонда.

В частности, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал публикацию большим событием в борьбе с пандемией. По его словам, результаты независимой экспертизы говорят о том, что российская вакцина — одна из лучших. В частности, она полностью защищает против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.

Всего три вакцины в мире, включая «Спутник V», обладают эффективностью свыше 90%, при этом «Спутник V» превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, лёгкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене. «Спутник V» — вакцина для всего человечества, — добавил Дмитриев.

Отмечается, что эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Эффективность других вакцин составляет: AstraZeneca — 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%. Кроме того, российская вакцина применяемая с прививкой AstraZeneca помогает эффективность её вакцины.

Согласно рецензируемым результатам исследования, вакцина предоставляет полную защиту от тяжёлых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все 20 подтверждённых тяжёлых случаев заболевания коронавирусом были зарегистрированы в группе плацебо и ни одного — в группе получивших вакцину, — подчеркнули в РФПИ.

У более чем 98% добровольцев в группе вакцины сформировался гуморальный иммунный ответ и у 100% — клеточный иммунный ответ. Более того, исследование показало, что уровень антител, вакцинированных российским препаратом в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом. При этом все побочные эффекты протекали в лёгкой форме, аллергии не было.

Коллеги также высоко оценили публикацию результатов исследования.

Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными, и я рад поздравить весь коллектив Центра им. Гамалеи с этим выдающимся достижением. На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем, — заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», созданная в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», планирует весной начать производить вакцину против COVID-19 «Спутник V». Уже в начале лета ежемесячный объём производства должен вырасти до 20 тысяч доз, а в августе-сентябре — до 500 тысяч.