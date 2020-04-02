Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Американские учёные опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса.

Медики опирались на опыт борьбы с вирусами SARS и MERS, так как эти патогены являются близкими родственниками SARS-CoV-2.

Их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом, — объяснила доцент Питтсбургского университета слова Андреа Гамботто.

Потенциальная вакцина способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых достаточно для нейтрализации вируса.

Результаты их работы опубликованы в журнале EBioMedicine. Теперь учёные должны получить разрешение от властей, чтобы приступить к клиническим испытаниям вакцины на добровольцах.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса.