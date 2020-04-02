Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Американские учёные опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса.
Медики опирались на опыт борьбы с вирусами SARS и MERS, так как эти патогены являются близкими родственниками SARS-CoV-2.
Их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом, — объяснила доцент Питтсбургского университета слова Андреа Гамботто.
Потенциальная вакцина способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых достаточно для нейтрализации вируса.
Результаты их работы
По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса.
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