Опубликованы данные о бесполезности массовой ревакцинации от COVID-19

Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой, и, напротив, может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла группа учёных, опубликовавших своё исследование в журнале The Lancet.

Группа учёных, среди которых руководители ВОЗ, заявили, что если пациентам вводить бустeрные дозы вакцин слишком рано или слишком часто, то это может вызвать миокардит или синдром Гийeна-Барре. Эксперты подчёркивают, что это касается как мPНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса, к которым относится, например, «Спутник V».

По их словам, заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустeрная вакцинация, если они не будут подтверждены надёжными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вaкцинации.

Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, необходимо будет определить конкретные обстоятельства, при которых прямые и косвенные выгоды от этого будут явно полезными. Дополнительные исследования могут помочь определить такие обстоятельства, — цитирует издание авторов.

О том, что на глобальном уровне пора ввести мораторий на ревакцинацию, заявлял и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, соответствующий запрет мог бы действовать как минимум до конца сентября. Гебрейесус уверял, что продвижение дополнительных доз мешает устранить глобальное неравенство в доступе к вакцинам.