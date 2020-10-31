Опубликовано фото «ковидных пальцев» пациентов с коронавирусом

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Одно из нетипичных проявлений коронавируса — сыпь с бугорками на конечностях. Врачи опубликовали её фото.

Ранее это проявление считалось редким. Первоначально врачи просто сочли его сопутствующим обморожением конечностей, но когда оно стало появляться у коронавирусных больных и летом, к нему пригляделись, пишет Huffington Post.

Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.

Позже связь сыпи с COVID-19 подтвердила биопсия. Теперь исследователи считают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

Пациенты отмечали, что что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут «слезать». Симптомы сыпи могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что характерный в большей степени для детей симптом коронавируса — сыпь на коже. Появляется она по всему телу, однако в основном страдают ноги, в особенности ступни. Подобная реакция может быть первым симптомом того, что ребёнок заразился COVID-19. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.