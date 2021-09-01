Определён самый неявный симптом коронавируса

Снижение уровня гемоглобина и рост уровня ферритина наблюдается у человека при заражении коронавирусом. Об этом в беседе с порталом URA.ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, падение уровня гемоглобина можно отнести к самым неявным симптомам COVID-19. Данные показатели можно объяснить тем, что коронавирус «выбивает» из гемоглобина железо. Этот показатель можно обнаружить только при лабораторных исследованиях анализов крови.

При этом рост количества ферритина можно объяснить тем, что его молекулы пытаются «поймать» молекулы железа.

Гемоглобин — это белок, способный связываться с кислородом для его переноса в ткани. Ферритин — белковый комплекс, выполняющий роль внутриклеточного «депо» железа в организме человека. Содержится почти во всех органах и тканях.

Ранее эпидемиолог рассказала, как долго сохраняются симптомы COVID-19.