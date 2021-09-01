Определён самый неявный симптом коронавируса

Снижение уровня гемоглобина и рост уровня ферритина наблюдается у человека при заражении коронавирусом. Об этом в беседе с порталом URA.ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
По словам Жемчугова, падение уровня гемоглобина можно
При этом рост количества ферритина можно объяснить тем, что его молекулы пытаются «поймать» молекулы железа.
Гемоглобин — это белок, способный связываться с кислородом для его переноса в ткани. Ферритин — белковый комплекс, выполняющий роль внутриклеточного «депо» железа в организме человека. Содержится почти во всех органах и тканях.
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