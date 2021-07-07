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Определены семь самых опасных для печени продуктов

05:56, 07 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Некоторые продукты наносят серьёзный вред одному из самых важных органов организма человека — печени. На портале «Доктор Питер» приведены семь наиболее опасных из них.

Так, в числе угроз для здоровья печени специалисты называют сахаросодержащие продукты. К ним относятся, в частности, газированные напитки, содержащие химические вещества, ароматизаторы, добавки, затрудняющие эффективное функционирование печени.

Не рекомендуется злоупотреблять фруктами, содержащими достаточное количество фруктозы, которая даёт эффект, аналогичный сахару.

Печень может страдать от избытка соли, большого количества алкоголя, крекеров, колбасы и мясных деликатесов, а также жареной пищи.

Ранее нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня.

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