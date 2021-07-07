Определены семь самых опасных для печени продуктов

Некоторые продукты наносят серьёзный вред одному из самых важных органов организма человека — печени. На портале «Доктор Питер» приведены семь наиболее опасных из них.
Так, в числе угроз для здоровья печени специалисты
Не рекомендуется злоупотреблять фруктами, содержащими достаточное количество фруктозы, которая даёт эффект, аналогичный сахару.
Печень может страдать от избытка соли, большого количества алкоголя, крекеров, колбасы и мясных деликатесов, а также жареной пищи.
Ранее нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня.