Определены семь самых опасных для печени продуктов

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Новые ограничения по коронавирусу увеличили спрос среди россиян на платную медицину. Об этом говорится в исследовании платёжного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, результаты которого приводит РИА Новости.

По данным аналитиков, с 16 по 30 июня онлайн-оборот платных медицинских услуг увеличился на 28% в сравнении с первой половиной месяца. Именно на это время пришлось большинство новых ограничений, связанных...