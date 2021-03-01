Определены пять правил для снижения риска инсульта

Пять универсальных правил, помогающих снизить риск инсульта, выработали эксперты из Гарвардской медицинской школы.
По данным издания Express, эксперты
Также врачи советуют заниматься спортом. Регулярные физические нагрузки позволят избежать ожирения, которое влечёт за собой повышение артериального давления.
Также следует следить за своим рационом, включив в него жирную рыбу, рапсовое, кукурузное, подсолнечное масла, авокадо и миндаль.
Четвёртое правило — есть больше овощей и фруктов.
И, наконец, важным пунктом на пути к здоровью является бросить курить. Эта вредная привычка повышает артериальное давление и способна нанести серьёзный вред всему организму.
Ранее NEWS.ru писал о том, что продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ.