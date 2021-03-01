Определены пять правил для снижения риска инсульта

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять универсальных правил, помогающих снизить риск инсульта, выработали эксперты из Гарвардской медицинской школы.

По данным издания Express, эксперты рекомендуют , в первую очередь, снизить употребление соли. В этой связи из рациона следует исключить колбасы, чипсы, копчёности из мяса и рыбы.

Также врачи советуют заниматься спортом. Регулярные физические нагрузки позволят избежать ожирения, которое влечёт за собой повышение артериального давления.

Также следует следить за своим рационом, включив в него жирную рыбу, рапсовое, кукурузное, подсолнечное масла, авокадо и миндаль.

Четвёртое правило — есть больше овощей и фруктов.

И, наконец, важным пунктом на пути к здоровью является бросить курить. Эта вредная привычка повышает артериальное давление и способна нанести серьёзный вред всему организму.

Ранее NEWS.ru писал о том, что продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ.