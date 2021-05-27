Определены профессии, для которых вакцинация от COVID станет обязательной

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В России представители ряда профессий не могут приступить к работе, не пройдя вакцинацию, если на то есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта Федерации. К такой категории относятся, в частности, профессии врача, педагога и социального работника. Об этом РИА Новости рассказал старший партнёр юридической группы «Ремез, Печерей и Партнёры» Иван Печерей.

По словам юриста, в Национальный календарь прививок вошли медицинские работники, педагоги и представители некоторых других профессий.

Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарём прививок. В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок, — пояснил Иван Печерей.

При этом медики и педагоги имеют право отказаться от вакцинации. Однако тогда они не смогут продолжать работать, уточнил юрист.

В приказе Минздрава РФ говорится, что к приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ. Также в документе упомянуты граждане с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.

Ранее власти Якутии заявили о намерены ввести принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Позднее стало известно, что у работника остаётся право отказаться от вакцинации.