Определены особенности постковидного синдрома штамма «дельта»

Штамм «дельта» активнее других вариантов коронавируса SARS-CoV-2 поражает молодых людей. Это, в свою очередь, привело к омоложению не только самой болезни, но и так называемого постковидного синдрома. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Постковидный синдром
Постковидный синдром сейчас будет «молодеть». Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесённой коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом, — пояснил Евгений Тимаков.
При этом «дельта» сохраняет и все прочие последствия, присущие другим штаммам SARS-CoV-2. Защититься в настоящий момент от постковидного синдрома можно так же, как и от непосредственно заражения — с помощью вакцинации.
Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека ещё не видел, — резюмировал врач.
Ранее учёные назвали причины появления новых штаммов коронавируса.