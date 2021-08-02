Определены особенности постковидного синдрома штамма «дельта»

Штамм «дельта» активнее других вариантов коронавируса SARS-CoV-2 поражает молодых людей. Это, в свою очередь, привело к омоложению не только самой болезни, но и так называемого постковидного синдрома. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Постковидный синдром включает в себя набор симптомов, сохраняющихся у человека некоторое время после выздоровления. Чаще всего это головные боли, ослабление памяти и ряд других проявлений. Раньше они встречались, как правило, у пожилых людей, однако теперь их всё чаще можно обнаружить у молодёжи. Виной тому, по мнению инфекциониста, штамм «дельта».

Постковидный синдром сейчас будет «молодеть». Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесённой коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом, — пояснил Евгений Тимаков.

При этом «дельта» сохраняет и все прочие последствия, присущие другим штаммам SARS-CoV-2. Защититься в настоящий момент от постковидного синдрома можно так же, как и от непосредственно заражения — с помощью вакцинации.

Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека ещё не видел, — резюмировал врач.

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