Определена доля россиян, надеющихся застать победу над старостью

Порядка 50% россиян не надеются дожить до того момента, когда наука научится бороться со старением. Ещё 27% полагают, что скорее всего не застанут это время. Оптимистично выступают лишь 14% граждан. 9% слабо надеются, что подобное всё же произойдёт при их жизни.Такие результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ» публикует РБК.

Участников исследования также спросили , когда, по их мнению, наука сможет победить старение и как изменится продолжительность жизни в ближайшие 20–50 лет.

10% респондентов заявили, что победа над старостью наступит уже в ближайшие 10 лет. 13% надеются, что это случится хотя бы в течение 50 лет. 42% полагают, что подобное произойдёт в отдалённом будущем, и 35% не рассчитывают победить старость никогда.

При этом 46% сообщили, что никак не заботятся о своём здоровье, 32% время от времени прибегают к процедурам оздоровления, 22% являются сторонниками здорового образа жизни, правильно питаются и занимаются спортом, 6% принимаю для продления жизни разнообразные БАДы, 5% увлекаются йогой и медитациями, 3% посещают косметолога.

У участников исследования спросили, до какого возраста они стали бы работать, если бы продолжительность жизни значительно увеличилась. В результате 26% хотели бы трудиться до 80 лет, 5% — до 100 лет, 7% — до 120 лет. При этом 46% респондентов сообщили, что даже если бы они стали долгожителями, на пенсию они намерены пойти по сегодняшним законам.

Ранее учёные из Национального университета Сингапура и Колумбийского университета США сообщили, что современное общество выстроено в пользу мужчин. У них есть преимущество в условиях для достойной старости. Однако мужчины умирают гораздо раньше женщин.