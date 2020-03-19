https://static.news.ru/photo/46b092aa-69d0-11ea-be62-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Это показало вскрытие, сообщают в столичном оперативном штабе.

Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у неё при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было, — сообщил главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Пенсионерка почувствовала ухудшение состояния 13 марта. Она обратилась к врачам, которые диагностировали у неё признаки ОРВИ, пневмонию и госпитализировали в городскую больницу. Вскоре она обратилась в частную клинику, откуда 16 марта её госпитализировали в инфекционную больницу. 19 марта женщина умерла. Известно, что она страдала рядом хронических заболеваний: сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 19 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.