Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Это показало вскрытие, сообщают в столичном оперативном штабе.
Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у неё при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было, — сообщил главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.
Пенсионерка почувствовала ухудшение состояния 13 марта. Она обратилась к врачам, которые диагностировали у неё признаки ОРВИ, пневмонию и госпитализировали в городскую больницу. Вскоре она обратилась в частную клинику, откуда 16 марта её госпитализировали в инфекционную больницу. 19 марта женщина умерла. Известно, что она страдала рядом хронических заболеваний: сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.
Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 19 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.
Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.
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