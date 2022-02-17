Опасные для пилотов и водителей лекарства предложили маркировать

Препараты, вызывающие слабость и сонливость, влияющие на зрение и поэтому опасные для водителей, машинистов и пилотов, следует маркировать, заявил доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов «Парламентской газете». Нужно добавлять на упаковки предупреждающую надпись или эмблему о том, что после приёма лекарства водить автомобиль опасно, объяснил он.

Я хочу изучить, как решают эту проблему в других странах, и думаю обратиться с этим предложением к экспертному сообществу. Если будет достигнут консенсус, мне кажется, все фракции и все депутаты такую идею поддержат, — сообщил Фаррахов.

Он добавил, что такие предупреждения есть в инструкции, но из-за мелкого шрифта и множества другой информации пациенты не узнают об этом.

Ранее Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, лишённого водительских прав после того, как управлял автомобилем, приняв перед этим корвалол. В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД, медицинское освидетельствование показало наличие у него в крови следов психотропного вещества.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что это решение подтвердило то, что являлось проблемой для многих водителей. Они принимают так называемые психотропные вещества и не имеют права управлять автомобилем, хотя важна концентрация препарата в организме, а не сам факт его наличия в таблетке.