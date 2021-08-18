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Опасную болезнь нашли на Украине

04:51, 19 августа 2021
Опасную болезнь нашли на Украине Фото: Vit Simanek / globallookpress
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На Украине с начала года зафиксировали три случая заражения дирофиляриозом — заболеванием, вызываемым паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, с медленным развитием и длительным хроническим течением. Об этом сообщают РИА Новости.

Эксперты отмечают, что заболевание распространяют комары через укусы. При этом паразит, который попадает в организм человека может пройти расстояние до 30 сантиметров под кожей. Избавиться от нежеланного гостя можно лишь хирургическим путём.

Основная проблема в борьбе с инфекцией заключается в том, что дирофиляриоз имеет широкую циркуляцию в природной среде, а надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных нет.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в нынешнем году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости вирусом гриппа, чем годом ранее.

По словам медика, осенью 2020 года в России реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочным эффектом мер против распространения коронавируса. В нынешнем сезоне гриппа и ОРВИ будет больше, хотя показатели всё равно окажутся ниже, чем в обычные сезоны.

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