Всемирный день костного мозга отмечается в 50 странах мира каждую третью субботу сентября. В этот день люди, которые вылечились от онкологических заболеваний, благодарят своих доноров. Костный мозг является важнейшим органом кроветворной системы. Он создаёт новые клетки крови взамен погибающих и отмирающих. Совместимость донора и реципиента — большая редкость. Вероятность совпадения генотипов двух неродственных людей составляет 1 к 10 тысячам. Для того чтобы увеличить шансы онкобольных на выздоровление, в России планируется создать Федеральный регистр доноров костного мозга. Минздрав предлагает формировать и развивать его на основе имеющейся объединённой базы потенциальных доноров костного мозга.

Заместитель директора по трансфузиологии НМИЦ гематологии Минздрава Татьяна Гапонова в разговоре с News.ru пояснила, что перенос данных в Федеральный регистр поможет спасти жизни онкобольным за счёт стандартизации данных. Более того, это даст врачам возможность в долгосрочной перспективе отслеживать состояние здоровья реципиентов и вести соответствующий учёт.

За все эти годы каждый локальный регистр типировал (проверял на антигены тканевой совместимости. — News.ru) доноров, исходя из своих возможностей. На данный момент в регистре может быть информация о том, что донор якобы подходит, но на самом деле он недостаточно глубоко протипирован. В этом случае врачи отправляют запрос на то, чтобы донор был обследован более тщательно. Из-за этого теряется драгоценное время. При этом стоит понимать, что за всё время существования регистров в них накопились ошибки и неточности. С экспертами мы пришли к выводу, что в регистре сейчас нужно 500 тысяч доноров. На данный момент этого будет достаточно для того, чтобы большинству пациентов найти донора в России. Татьяна Гапонова заместитель директора по трансфузиологии НМИЦ гематологии Минздрава

По словам эксперта, проведённые за рубежом исследования показывают, что донор из национального регистра более предпочтителен для пациента. Связано это с тем, что его тканевая совместимость чаще всего говорит о совместимости ещё и по тем генам, которые врачи не проверяют.

Заблуждения о трансплантации костного мозга

Пополнить регистр доноров и спасти жизни онкобольных может помочь кампания по информированию населения о процедуре трансплантации. По данным ВЦИОМа, большинство россиян слабо осведомлено о донорстве костного мозга. А половина респондентов считает, что процедура его забора опасна для здоровья донора.

Сергей Лантюхов/News.ru

На самом деле, у доноров после сдачи костного мозга осложнения бывают крайне редко. А сама по себе процедура — абсолютно безопасна. Об этом News.ru заявила заведующая отделением интенсивной высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга НМИЦ гематологии Минздрава Лариса Кузьмина. При этом, по её словам, проведённые в Германии исследования говорят о том, что заболеваемость доноров в дальнейшем не отличается от популяции.

Согласно опросу, более 60% россиян полагают, что кроветворные клетки берут из позвоночника. Однако процедура забора происходит из венозной крови или бедренной кости донора. В первом случае человек проходит предварительную лекарственную стимуляцию в течение четырёх суток. После этого его кровь «фильтруется» через специальное устройство, которое вылавливает стволовые клетки. После кровь возвращается донору через вену на другой руке. Процедура длится пять-шесть часов. А вот забор костного мозга из тазовой кости проводится при помощи шприца под наркозом. Потеря части стволовых клеток донором не ощущается, и их объём полностью восстанавливается в течение 7–10 дней.