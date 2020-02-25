https://static.news.ru/photo/0eeedc32-57dd-11ea-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Рак печени обычно протекает бессимптомно на ранних стадиях, но по мере развития опухоли признаки болезни могут проявиться при еде.

Как передаёт «Профиль», специалисты-онкологи из некоммерческой организации Cancer Research UK призвали обратить внимание на такие симптомы, как пониженный аппетит и чувство быстрого насыщения даже после приёма небольшого количества пищи. Эти признаки могут указывать на прогрессирующий рак печени.

Медики объяснили, что при достижении опухолью определённого размера она начинает провоцировать вздутие живота. Также рак вызывает повышенное давление в печени, отчего в сосудах скапливается кровь. Когда её становится слишком много, она начинает просачиваться в брюшную полость, что и вызывает аномальное ощущение сытости.

Другими симптомами злокачественной опухоли печени являются необъяснимая потеря веса, зуд кожи, пожелтение белков глаз. Онкологи напоминают, что часть из этих признаков характерна и для других заболеваний — например, гепатита.

К группе риска по раку печени специалисты Cancer Research UK отнесли лиц, злоупотребляющих алкоголем, людей старше 60 лет, а также тех, кто в прошлом перенёс заболевания печени.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские учёные начали разработку магнитного «скальпеля» — инструмента, который позволит разрушать раковые клетки без хирургического вмешательства.