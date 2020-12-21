Онкологи перечислили симптомы рака горла

Специалисты онкологического центра Macmillan Cancer Support назвали распространённые признаки рака горла.
Эксперты пояснили, что рак горла является общим термином для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод и дыхательную трубку. Поэтому симптомы зависят от того, какой орган поражён, передаёт Express.
Рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи — чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространённым симптомом, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая со временем начинает увеличиваться.
О раке пищевода часто говорит затруднённое глотание, когда человек чувствует, что пища будто бы застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.
Для рака трахеи характерны несколько симптомов, в том числе частая одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хрипящий голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки.
Онкологи указывают, что эти признаки могут быть вызваны и другими заболеваниями, однако при их обнаружении следует обратиться к врачу.
Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли. Челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс отметила, что язвы могут указывать на рак полости рта. Этот вид онкологических заболеваний часто вызывается вирусом папилломы человека.
Язвы во рту также могут свидетельствовать о раке шейки матки, утверждают британские врачи. Повреждения в ротовой полости бывают и механическими. В частности, иногда их вызывает неправильное использование зубной щётки, ожоги от горячей еды или трение вставной челюсти. Среди других нарушений, симптомом которых являются язвы, медики выделили дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, герпес, красный плоский лишай и аутоиммунные заболевания. В любом случае болезненные раны во рту являются поводом обратиться к врачу, если они не заживают несколько недель, писал NEWS.ru.