Онкологи перечислили симптомы рака горла

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Специалисты онкологического центра Macmillan Cancer Support назвали распространённые признаки рака горла.

Эксперты пояснили, что рак горла является общим термином для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод и дыхательную трубку. Поэтому симптомы зависят от того, какой орган поражён, передаёт Express.

Рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи — чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространённым симптомом, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая со временем начинает увеличиваться.

О раке пищевода часто говорит затруднённое глотание, когда человек чувствует, что пища будто бы застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.

Для рака трахеи характерны несколько симптомов, в том числе частая одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хрипящий голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки.

Онкологи указывают, что эти признаки могут быть вызваны и другими заболеваниями, однако при их обнаружении следует обратиться к врачу.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли. Челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс отметила, что язвы могут указывать на рак полости рта. Этот вид онкологических заболеваний часто вызывается вирусом папилломы человека.

Язвы во рту также могут свидетельствовать о раке шейки матки, утверждают британские врачи. Повреждения в ротовой полости бывают и механическими. В частности, иногда их вызывает неправильное использование зубной щётки, ожоги от горячей еды или трение вставной челюсти. Среди других нарушений, симптомом которых являются язвы, медики выделили дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, герпес, красный плоский лишай и аутоиммунные заболевания. В любом случае болезненные раны во рту являются поводом обратиться к врачу, если они не заживают несколько недель, писал NEWS.ru.