Онкологи перечислили необычные симптомы рака лёгких

https://static.news.ru/photo/3227c394-28e3-11eb-a197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут быть связаны с развитием опасного заболевания.

Согласно их данным, кроме постоянного кашля, одышки и усталости, которые относятся к классическим признакам, должны насторожить резкая существенная потеря веса и постоянные инфекционные заболевания грудной клетки.

Также на рак лёгких указывает увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Этот процесс медики связывают со снижением количества кислорода в крови, что часто указывает на заболевание лёгких или сердца.

Пройти врачебный осмотр необходимо при нехарактерном отёке лица, так как он может произойти из-за распространения рака лёгкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкции верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.

Одним из самых неожиданных симптомов развития болезни является боль в спине и плечах. По словам специалистов, принято считать, что заболевания лёгких чаще всего вызывают боль в грудной клетке, однако это не всегда так, передаёт Express.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Самарского университета им. С. П. Королёва и Самарского государственного медицинского университета нашли способ диагностировать рак и другие патологии с помощью рамановской спектроскопии крови.