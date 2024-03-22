Онкологи назвали утренний симптом агрессивного рака Mirror: кровотечение при чистке зубов по утрам может говорить об онкологии

Кровоточивость десен во время чистки зубов утром может быть признаком опасного недуга, сообщило The Mirror. Британские онкологи считают, что это малоизвестный симптом рака крови, который часто проходит незамеченным.

Кровоточивость десен может быть проявлением острого миелоидного лейкоза — агрессивной формы рака крови, которая быстро прогрессирует. Предупреждать о возможной болезни также могут повышение температуры тела и появление синяков без видимых причин. Многие пациенты также жалуются на сильную утомляемость.

Ученые отмечают, что кровотечение из десен может быть вызвано различными причинами, включая слишком интенсивную чистку зубов, наличие зубного налета и неправильное использование зубной нити. В первую очередь рекомендуется обратиться к стоматологу. Но если специалист не может обнаружить причину кровоточивости и она не прекращается, следует быть бдительным и пройти дополнительное обследование организма.

Ранее Стандартными старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что признаками заболевания раком могут быть резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности. Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.