Онкологи назвали неожиданный предвестник рака

https://static.news.ru/photo/64d7aa5c-7a23-11eb-b752-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты британского Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгких выяснили, что на смертельно опасное заболевание может указывать изменение формы пальцев на руках.

Речь идёт о симптоме барабанных палочек (барабанные пальцы, пальцы Гиппократа). Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок, сообщает Express.

Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, из-за чего при надавливании на основание ногтя кажется, что ногтевая пластинка подвижна. У больного с пальцами Гиппократа при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.

Также специалисты Фонда Роя Кастла напомнили, что другим возможным признаком рака лёгких является постоянный кашель. Кроме того, следует обратить внимание на появление одышки, кровохаркания, потерю аппетита и веса, что тоже может говорить об онкологическом заболевании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики назвали признаки, на которые следует обратить внимание, так как это могут быть симптомы рака. Это трудности с глотанием, обвисшие веки, охриплость, вздутие живота и изменение цвета мочи. Как правило, на ранних стадиях симптомы рака достаточно трудно обнаружить, так как они не вызывают болезненных ощущений.