Онколог усомнился в появлении «волшебной» таблетки от рака

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Лекарство, способное вылечить любой вид рака, скорее всего, никогда не появится. Такого мнения придерживается главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Вряд ли. Легче загадать бессмертие, — сказал специалист в интервью радио «Говорит Москва».

Он отметил, что с возрастом вероятность развития онкологических заболеваний возрастает. После 65 лет риск заболеть увеличивается на 7–10% каждые пять лет.

Каприн добавил, что главным средством борьбы с раком остаётся ранняя его выявляемость и лечение на начальных стадиях. В связи с этим следует своевременно проходить профосмотры.

Кроме того, специалист порекомендовал в целях предотвращения рака отказаться от курения, снизить потребление алкоголя и красного мяса, а также следить за своим весом. Он пояснил, что развитие рака обусловлено в большинстве случаев образом жизни человека. С генетикой это связано только в 15–20% случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России одобрило проект о финансовом стимулировании медработников за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации. На эти цели будет выделено более 1,1 млрд рублей.