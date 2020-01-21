https://static.news.ru/photo/2670d65c-3cf4-11ea-a90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-онколог из Кремниевой долины, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус перечислил четыре основных правила, которые позволят жителям мегаполисов сохранить здоровье. Прежде всего он посоветовал больше двигаться и чаще проводить время на природе, в лесу или в парке.

Наше тело создано для движения, мы фактически живём за счёт мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо, — сообщил он порталу mos.ru.

Помимо обязательных прогулок на свежем воздухе, Агус также посоветовал ежедневно отдыхать не менее 30 минут: читать, смотреть телевизор или просто в окно — это позволит снизить уровень стресса. Ещё он напомнил о важности соблюдения режима дня, подчеркнул, что ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время.

После выступления на пленарном заседании ассамблеи «Здоровая Москва», он назвал столицу РФ городом, где «есть всё для здоровой жизни». А главным преимуществом мегаполиса Агус считает возможность социализации. При этом он подчеркнул, что чем больше и качественнее люди будут общаться, тем лучше.

Как писал NEWS.ru, немецкие специалисты Центра исследования рака назвали привычки и факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний. В список вошли выбор места в самолёте у иллюминатора, частое взаимодействие с квитанциями и чеками, употребление горячих напитков и отказ от презервативов. Также к возникновению рака приводит привычка ездить с открытым окном в мегаполисе, частое употребление пива, использование смартфона в темноте, а также косметики, в состав которой входят минеральные масла.