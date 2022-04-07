Онколог составила рейтинг полезных круп

Самая полезная крупа — овсяная, после неё идут гречка и дикий рис, сообщила онколог высшей категории Наталья Власова изданию «Слово и Дело». Первая содержит не менее 13% белка, 64% углеводов, 5,8% растительных жиров, а также витамины и минеральные вещества.

Кроме магния, фосфора, железа, геркулесовая крупа содержит натрий и цинк. Из витаминов — Е. Из аминокислот — метионин. Данная кислота входит в структуру строительства белков, восстанавливает оболочку нервных стволов, улучшает проводимость нервного волокна. Содержание антиоксидантов способствует повышению сопротивляемости организма в ответ на действие вирусов и бактерий. Растительные протеины способствуют развитию мышечной массы, — сказала Власова.

Гречневая же крупа обладает антитоксическими свойствами и очищает сосуды от холестериновых бляшек. Дикий рис, по словам врача, полезен только цельнозерновой.

Также Власова предупредила, что есть крупы, которые не приносят значительной пользы. Это, к примеру, манная: в ней нет цельного зерна, мало витаминов и минералов, а только «изобилие крахмала и белка».

Ранее диетолог Рейо Лаатикайнен назвал причины для ежедневного употребления овсянки на завтрак. Он заявил, что этот злак способствует снижению уровня сахара, холестерина и положительно влияет на работу кишечника.