Онколог рассказала, почему появляются красные родинки

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Красные родинки, которые появляются на теле, не опасны для здоровья. Об этом рассказала онколог-дерматолог Светлана Дячук.

Она уточнила, что такие образования правильно называть ангиомы, или гемангиомы. По словам медика, они представляют собой клубочек расширенных капилляров на коже, поэтому не могут стать злокачественными.

Дячук призвала не верить знахарям, которые называют новообразования признаками шлаков, глистов, болезней печени или других заболеваний.

Можно здорово сэкономить, ведь никаких анализов сдавать не нужно, никакого лечения тоже не требуется, — цитирует онколога «Вечерняя Москва».

Врач уточнила, что такие родинки могут появиться в любом возрасте. Причём с возрастом количество ангиом может увеличиваться.

По её словам, истинные причины таких образований до сих пор не установлены. Поэтому удалять их следует только по медицинским показаниям.

Ранее, как писал NEWS.ru, хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие родинки должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу.