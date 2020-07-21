Онколог рассказала о пользе воды для здоровья кишечника

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Онколог Елена Смирнова на своей странице в социальной сети рассказала о пользе воды для здоровья кишечника. По словам врача, вода помогает крови доставлять к клеткам кислород и питательные вещества. Также с помощью жидкости из организма выводятся токсины.

Как подчеркнула Смирнова, изменение питьевого режима поспособствует избавлению от ряда проблем с кишечником, в частности — от запора. Однако онколог отметила, что многие пациенты говорят ей, что не хотят пить воду. И не будут этого делать, пока не понадобится или их не заставят. И это, заметила доктор, психически здоровые пациенты.

Такой подход достоин критики, сказала врач. Дело в том, что человеческий организм теряет много влаги (в особенности летом), и её запасы необходимо регулярно восполнять.

Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это — единственный критерий того, когда и сколько надо пить, — написала Смирнова в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, кандидат медицинских наук Игорь Синельников рассказал, как часто нужно показывать врачу родинки, чтобы вовремя выявить меланому.

По его словам, частота проверок зависит от типа кожи, количества образований и наследственности. Светлокожим людям с умеренным количеством родинок можно проходить осмотры у дерматолога раз в год.