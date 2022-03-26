Онколог рассказала, какие родинки могут быть опасными для здоровья

Если человек травмировал родинку, или если она находится в зоне постоянного трения, это веский повод обратиться к врачу, считает онколог Лиа Мелконян. Она также порекомендовала обратить внимание, если родинка внезапно начала увеличиваться или меняться в цвете, пишет «ФедералПресс».

Это случаи, когда пациент обнаружил на коже длительно незаживающую рану, когда есть дефект кожи с шелушением и зудом, когда у пациента травмируется родинка или же есть родинки, которые находятся в зоне постоянного трения, постоянной травматизации. Также это случаи, когда у вас на протяжении длительного времени есть невус (родинка) с волосами и вдруг вы заметили, что волосы начали выпадать или совсем исчезли, — пояснила Мелконян.

По её словам, пациенту следует обратиться к врачу, если на родинке появились трещины, шелушение в этой области, покраснение или если родинка исчезла. Она отметила, что родинки должны быть равномерно окрашены и иметь чёткий контур. Мелконян подчеркнула, что пациенту следует обратиться к врачу также в том случае, если родинка начала кровоточить.

Ранее онкодерматолог Екатерина Вертиева заявила, что если за полгода родинка увеличилась в размере в два раза, то пора обращаться к врачу. Также она посоветовала россиянам обратить внимание на изменение цвета или формы родинки. По словам медика, это также может быть признаком опасной меланомы.