Онколог рассказал, с какими родинками есть риск заболеть раком

Кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, у каких людей родинки чаще всего становятся злокачественными опухолями. По словам эксперта, к группам риска относятся люди с белой кожей, светлыми голубыми глазами, светлыми волосами и розовыми веснушками.

При этом эксперт назвал ещё один фактор риска — наличие более десяти диспластических невусов, больших родинок чёрного цвета, а также более ста обычных приобретённых невусов, которые появились по прошествии времени.

Наличие гигантского или врожденного невуса часто встречается у малышей. Таким детям обязательно наблюдение уже в детском возрасте у детского онкодерматолога, — заявил Мяснянкин.

Среди других факторов риска эксперт назвал использование терапии при псориазе или других хронических дерматозах.

Ранее генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, появились одышка и слабость, значит, необходима срочная госпитализация. По мнению специалиста, это поможет предотвратить возможный смертельный исход.