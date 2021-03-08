Онколог рассказал, почему колбаса вреднее сигарет

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Длительное и постоянное употребление копчёной колбасы и других изделий из красного мяса увеличивает риск развития онкологическими заболеваниями. При этом 50 граммов сырокопчёной колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

В интервью агентству «Прайм» врач сообщил , что копчёная колбаса является самой опасной с точки зрения канцерогенности, поскольку при её изготовлении используется дым. содержащий большое количество вредных веществ.

Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, — объяснил онколог.

Кроме того, к канцерогенам первой группы относятся сосиски, сардельки, ветчина и мясные консервы. Александр Серяков напомнил, что при ежедневном употреблении 50 граммов таких продуктов риск развития рака толстой кишки увеличивается на 18%.

Ухудшает ситуацию также процесс приготовления мяса, при этом основным фактором опасности являются мясные продукты с обработкой для увеличения их срока годности или изменения вкуса: термической обработкой. копчением, солением и консервацией.

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