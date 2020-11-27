Онколог рассказал о схожести симптомов рака лёгких и коронавируса

https://static.news.ru/photo/b70881de-313f-11eb-83d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Brancolini/Keystone Press Agency/Global look press

Рак лёгких способен «маскироваться» под симптомы коронавируса, и человек, которому необходимо специфическое лечение, может списывать свои симптомы на вирус и не получить помощи, предупредил доктор Роберт Ринтул, клинический председатель коалиции Великобритании по борьбе с раком лёгких.

Также онколог отметил, что в связи с пандемией людям рекомендовано держаться подальше от общественных мест, в частности, клиник, что влияет на раннюю выявляемость онкологического заболевания, передаёт Sun.

Потенциально тысячам людей диагноз поставят позже, чем обычно, это может означать, что люди умрут от рака. Это очень серьёзная проблема, которую должно решить правительство, — заявил врач.

Ринтул перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать даже во время пандемии. В их числе кашель, который не прекращается дольше 2-3 недель, или усиливающийся со временем кашель, рецидивирующие инфекции органов грудной клетки, кровь или боль при кашле, боль в грудине или плече, одышка, постоянная усталость, потеря веса или аппетита, а также изменение внешнего вида пальцев рук, трудности при глотании и отёчность лица. Характерными «спутниками» коронавируса при этом являются лихорадка, потеря обоняния и кашель на протяжении 1-2 недель.

Призыв правительства оставаться дома с кашлем, ключевым симптомом рака лёгких, также вызвал дополнительную путаницу, — согласен с коллегой профессор Мик Пик.

Онкологи напомнили, что на первой стадии рака лёгких шанс на положительный исход болезни — 75%, но как только в злокачественный процесс вовлекаются другие органы, вероятность вылечиться падает до 25%. Во время пандемии число обращений к врачам с характерными для рака лёгких симптомами резко сократилось, тревожатся медики. Они призвали не списывать все тревожные сигналы организма на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, переболевшие коронавирусом люди могут ускорить свою реабилитацию, если будут применять дыхательную гимнастику йогов, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.