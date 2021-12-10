Онколог рассказал о рисках заражения «омикрон»-штаммом для онкобольных

По данным исследования, проведённого в девяти регионах России, заболевание COVID-19 пациентов с онкологическим заболеванием в 18% случаев приводит к смерти, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков. К такому же выводу пришли медики в США, а по данным китайских коллег, летальность такого сочетания в стране составила около 40%. В России оказываются в реанимации свыше 60% онкологических пациентов, заболевших коронавирусом.

При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. То есть проблема существует, и она решается вместе с глобальной проблемой пандемии COVID-19. Происходит это в том числе и в России, — подчеркнул Александр Серяков.

По мнению доктора, в том случае, если новый штамм коронавируса, отличающийся высокой скоростью распространения, вызовет новую волну COVID-19 в России, это приведёт к возникновению дополнительных рисков для людей с онкологическими заболеваниями. В том числе, это связано с тем, что из-за опасности заражения такие пациенты лишний раз не выходят из дома, пропускают плановые осмотры в медучреждениях.

Очень многие пациенты, особенно пожилого возраста, сейчас находятся дома и не посещают поликлиники. Это чревато отложенным всплеском третьей и четвёртой стадии онкологических заболеваний спустя год-два. Это может произойти на фоне или после COVID-19, мы боимся этого всплеска, — сказал доктор.

Что касается лечения онкопациентов в случае выявления «омикрон»-штамма, Минздрав России, по словам врача, с занесением на территорию страны нового варианта коронавируса обычно разрабатывает новые рекомендации для медиков.

У нас больше десятка рекомендаций от Минздрава России по лечению онкобольных в условиях COVID-19, и будут еще. Все рекомендации временные, мы подстраиваем их и под новые штаммы, в частности, «омикрон». Конечно, будут корректироваться рекомендации и будет наблюдение за новым штаммом, — заключил Александр Серяков.

Ранее специалисты из Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения сообщили, что бустерная доза прививок от COVID-19 повышает эффективность вакцины в борьбе с «омикрон»-штаммом. По сравнению с двумя стандартными дозами третья прививка усиливает защиту организма на 70–75%.