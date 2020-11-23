Онколог рассказал о последствиях курения кальяна и вейпа

https://static.news.ru/photo/9751c624-2d85-11eb-83b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение кальянов и вейпов может привести к различным заболеваниям, в том числе туберкулёзу. Об этом рассказал главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

Конечно, это нефизиологично, когда дым попадает в лёгкое. В некоторых странах мира очень большие вопросы — это кальяны. Там есть туберкулёзная инфекция. Тёплая слюна все равно в трубке остаётся, и это прекрасный бульон для туберкулёзной палочки, — заявил Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москвы».

Он подчеркнул, что любые инородные вещества могут нанести урон лёгким. Так, в настоящее время учёные исследуют влияние на лёгкие электронных сигарет. По словам Каприна, совсем скоро люди могут узнать о «неожиданных выводах» специалистов.

Ранее онколог также рассказал, что курение кальяна в разы повышает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Каприн отметил, что речь идёт о передаче вируса через мундштук, а также о потреблении никотина и других смесей группой людей в ограниченном пространстве.

Как писал NEWS.ru, Андрей Каприн ранее перечислил ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака лёгких. Он подчеркнул, что головные боли, головокружение и потеря сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания. При этом явным образом рак лёгких проявляется в основном на поздней стадии.