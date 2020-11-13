Онколог рассказал о ложных признаках рака

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Страх перед онкологическими заболеваниями иногда приводит к тому, что люди обнаруживают у себя признаки развития злокачественных опухолей, хотя на самом деле здоровы. Как отличить настоящие симптомы онкологических заболеваний от ложных, рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

Гипердиагностикой опухолевого процесса называются случаи, в которых пациенту ставят онкологический диагноз, который потом не подтверждается. Причиной ошибки иногда может стать повышение показателей онкомаркеров, передаёт Пятый канал.

Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами, — подчеркнул врач.

Также специалист призвал не пугаться предварительных диагнозов и в случае подозрений врача на онкоболезнь собрать мнения ещё нескольких специалистов.

Иногда патоморфолог пишет — «подозрение на опухоль». Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе, — объяснил Мяснянкин.

Но чаще всего «предварительный диагноз» ставят себе сами пациенты, поискав информацию по появившимся у них симптомам в Интернете и придя к неутешительному выводу. Этого онколог делать категорически не рекомендует.

Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования, — посоветовал врач.

Как писал NEWS.ru, учёные из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании в США выяснили, что обязательной частью трансформации нормальной клетки в злокачественную является усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.