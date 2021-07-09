Онколог рассказал, когда раковым больным можно привиться от COVID

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Денис Романов рассказал, когда раковым больным можно прививаться от коронавируса. Медик заметил, что делать это лучше после лучевой терапии, чтобы действие одного препарата не нарушило действие другого, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Лучевая терапия может занимать несколько недель. Пациент постоянно контактирует с окружающими — сотрудниками, другими пациентами, может в транспорте пересекаться с людьми, — отметил специалист.

Он пояснил, что во время терапии иммунитет ослаблен. Если пациент в это время сделает прививку, у него могут развиться сильные побочные эффекты. В результате состояние человека ухудшится настолько, что он просто не сможет приехать на лечение от онкологии.

Или мы волнуемся, отказываем в лечении, пока не поймём, что с ним происходит. Этот перерыв лучевой терапии нежелателен. Лучше этих рисков избежать, — добавил Романов.

Он уточнил, что после завершения лечения прививку можно делать совершенно спокойно. Тем не менее перед вакцинацией следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что «золотым стандартом» является вакцинация 94–96% населения.