Онколог рассказал, как вовремя опознать у себя рак

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н​​​. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил, что не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача. Он отметил, что специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

У онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен, — рассказал Петровский.

Он добавил, что все онкологические заболевания проявляются по-разному, даже повышение артериального давления может быть симптомом рака, например, опухоли коры надпочечников. При этом пациент самостоятельно не может определить у себя причину появления этих симптомов, пояснил врач.

Ранее профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но на самом деле напиток влияет больше всего на мозг. По словам эксперта, в умеренных дозах кофеин может снижать усталость и повышать бдительность.