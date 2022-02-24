Онколог рассказал, как не стоит лечить рак

Многие россияне, узнав о том, что заболели раком, начинают паниковать, отказываться от лечения или даже прибегать к непроверенным народным средствам, считает онколог Михаил Давыдов. Он также порекомендовал насторожиться, если пациенту предлагают экспериментальные методы лечения, пишет «Газета.Ru».

Если вам предлагают принципиально новые методы лечения, которые не используются вашими врачами и они о них даже не слышали, — это повод насторожиться. Чаще всего подобные схемы не являются мошенническими — в них используются вполне традиционные способы и схемы лечения, только они могут по-другому называться. К сожалению, лечение онкологических заболеваний — это очень прибыльный бизнес, поэтому возникает соблазн заработать денег на людях, которые находятся в отчаянном положении, — заявил Давыдов.

В таких случаях, продолжил онколог, некоторые недобросовестные клиники обещают пациентам не только увеличить продолжительность жизни, но и полное выздоровление. По его словам, многие считают, что в России якобы недостаточно высокий уровень развития медицины, чтобы эффективно лечить от рака.

Ранее врач Йиржи Кубеш из Центра протонной медицины в Праге выявил симптом, позволяющий выявлять злокачественные опухоли в области шеи. Эти новообразования считаются очень коварными, но иногда их можно выявить по очень необычным, неспецифичным признакам. Среди них — заложенность в ушах.