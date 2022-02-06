Главный онколог РФ допустил рост числа случаев запущенного рака из-за COVID

В России может вырасти число запущенных онкозаболеваний и смертность от рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в связи с пандемией коронавируса. Такой прогноз в интервью РБК сделал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он подчеркнул, что чем раньше выявлено онкозаболевание, тем успешнее его лечение.

Эксперт пояснил, что с 2017 года благодаря улучшению диагностики и скрининга ежегодно увеличивалось число выявлений злокачественных новообразований. В 2020 году пандемия коронавируса негативно отразилась на этом показателе.

В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждёт ситуация роста запущенности и летальности за счёт случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года, — сказал онколог.

Карпин также призвал онкобольных россиян не бояться вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что Минздрав порекомендовал не прививаться такими препаратами, как «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак», поскольку в их инструкциях в качестве противопоказаний указаны злокачественные новообразования. При этом добавил, что есть безопасные для таких людей вакцины, например «Спутник V».

Если пациенту с онкологией прямо сейчас нельзя делать прививку, то надо обязательно её сделать в те сроки, когда это возможно, посоветовавшись со своим врачом, — пояснил эксперт.

Ранее телеведущий и доктор Александр Мясников заверил, что нет никаких научных данных, подтверждающих возможность штамма «омикрон» провоцировать онкозаболевания. Он подчеркнул, что если бы эта информация подтвердилась, «омикрон» стал бы настоящим «уродом» в семействе коронавирусов.