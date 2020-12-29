Онколог перечислил виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно

https://static.news.ru/photo/d471db46-4ab5-11eb-b01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Некоторые виды рака долгое время не дают о себе знать, их невозможно выявить без помощи специалиста, заявил онколог Михаил Мяснянкин.

По словам врача, агрессивность рака зависит от биологии опухоли и от скорости метастазирования.

У мужчин, прежде всего, вялотекущую форму может иметь рак предстательной железы. И во время развития этого заболевания мужчина может просто не замечать симптомов, которые и говорят об этом злокачественном образовании. У женщин часто может протекать вялотекуще рак молочной железы, — отметил Мяснянкин, слова которого приводит Пятый канал.

Онколог также добавил, что рак молочной железы не возникает внезапно. На развитие данного заболевания может уйти 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты организации Cancer Research UK рассказали, какой симптом может свидетельствовать о раке лёгких.

По их словам, насторожить должны шишки или опухшие области в подмышечной впадине или на шее. Их образование может быть связано с тем, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако не стоит забывать, что лимфоузлы могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.