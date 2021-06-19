Онколог перечислил симптомы рака печени

https://static.news.ru/photo/61cf3b4a-d1da-11eb-862c-96000091f725_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о раке печени, передаёт радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен «синдром малых признаков»: потеря веса, боль, апатия, слабость.

А дальше всё будет зависеть от того, где находится опухоль. Если она находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль расположена на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения, — объяснил доктор.

Он подчеркнул, что симптоматика может быть самой разной.

Пылев напомнил о важности регулярных медицинских обследований, которые помогают обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Бойко рассказал, что факторами риска развития рассеянного склероза могут быть нерациональное питание и принятие антибиотиков, которые провоцируют изменение микробиоты кишечника.