Онколог перечислил продукты, которые могут привести к раку толстой кишки

Рак толстой кишки крайне опасное онкологическое заболевание, которое может быть спровоцировано вредными привычками и неправильным питанием, заявил онколог Арсен Расулов. Чтобы минимизировать риски заболевания этим недугом, медик посоветовал снизить количество красного мяса, жареной пищи и алкоголя в рационе, пишет Lenta.ru.

Рак толстой кишки стоит на втором месте по смертности после рака лёгкого и на третьем месте по заболеваемости среди всех злокачественных образований. Ежегодно в России выявляется 67 тысяч случаев заболевания, однако около половины (48%) из них обнаруживается слишком поздно — на третей-четвёртой стадии, — рассказал Расулов.

Чтобы обезопасить себя от рака прямой кишки, стоит отказаться от курения, вести подвижный образ жизни и есть меньше копчёностей, заверил онколог. По его словам, в особой группе риска находятся люди старше 50 лет, имеющие родственников первой линии с подобным заболеванием. Также рискуют пациенты, страдающие от ожирения, полипов и хронических заболеваний толстой кишки.

Ранее онколог Андрея Базилев рассказал об «утренних» симптомах рака. По его словам, ощущение апатии и усталости по утрам свидетельствуют о негативных изменения в организме и могут быть признаками онкологического заболевания.