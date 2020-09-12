Онколог перечислил первые симптомы рака крови

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Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов РФ врач Роман Темников перечислил ранние признаки рака крови.

По его словам, пройти обследование стоит при головных болях и головокружениях, плохом аппетите, повышении температуры без причин, слабости и усталости, частых инфекциях и резкой потере веса.

На поздних стадиях, предупредил Темников, у пациентов наблюдается тахикардия, появление синяков на теле, плохое заживание ран, синюшный оттенок губ и ногтей, обмороки, судороги, сыпь на коже, а также ломота в суставах и костях.

Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине, — отметил онколог.

Он уточнил, что врача должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в частности наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объёма тромбоцитов и эритроцитов, передаёт KP.RU.

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