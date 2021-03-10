Онколог перечислил главные причины и симптомы рака

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Наследственность, дурные привычки, неправильные питание и образ жизни являются главными факторами, способствующими появлению раковых опухолей. Об этом рассказал заместитель главврача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев.

Что касается наследственности, то здесь не должно успокаивать отсутствие заболевания у предков: «генетические поломки» могут не проявиться у родителей, но передаться детям.

К примеру, ген BRCA провоцирует рак молочной железы, яичников. Его «поломку» носят и мужчины. Для них он не опасен, поскольку нет яичников и молочных желёз. Но любой папа мутацию гена может передать дочери, — пояснил Жигулев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Вторым серьёзным фактором, по его словам, почти для всех онкологических заболеваний становится курение. Пассивное — в том числе. Дело в том, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и её генетические параметры.

Онколог также указал на важность питания, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, а также нехватка растительной пищи.

Кроме того, обратил внимание медик, риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.

Он добавил, что есть основной набор симптомов, которые должны насторожить человека и побудить обратиться к врачу. Среди таких признаков — немотивированная слабость, внезапное снижение веса, в ряде случаев кашель, при котором в мокроте появляются прожилки крови. Самый частый симптом — боль, которая всегда указывает на патологию. Её не следует подавлять таблетками, так как из-за этого можно упустить возможность своевременной диагностики, подчеркнул Жигулев.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал для защиты от рака употреблять брокколи. По его словам, во всех руководствах, пишущих про антиоксиданты и снижение риска онкологии, советуют есть именно этот овощ.